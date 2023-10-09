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15:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Глушенков и Карпукас не сыграют за сборную в ближайших матчах

Футболисты сборной России Максим Глушенков и Артем Карпукас пропустят товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении по медицинским причинам, сообщается на странице национальной команды в VK.

Россия
Локомотив
Камерун
КенияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». 16 октября команда Валерия Карпина в Турции сыграет против сборной Кении.

«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом “Локомотива”, тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма. Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с ФК “Локомотив” по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», — сказал старший врач сборной Владимир Хайтин.

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