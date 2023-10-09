Глушенков и Карпукас не сыграют за сборную в ближайших матчах

Встреча между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ-Арена». 16 октября команда Валерия Карпина в Турции сыграет против сборной Кении.

«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведенного дополнительного обследования совместно с медицинским штабом “Локомотива”, тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма. Что касается Артема Карпукаса, то по согласованию с ФК “Локомотив” по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», — сказал старший врач сборной Владимир Хайтин.