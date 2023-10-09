События прошедшей недели. Спасение «Спартака», мундиаль в шести странах, Месси — без плей-офф МЛС

Невероятное спасение «Спартака» в московском дерби

В 11-м туре РПЛ ЦСКА и «Спартак» выдали фантастический матч с обилием шикарных голов. Красно-белые смогли вырвать ничью на седьмой добавленной минуте благодаря голу Медины, который огорчил свою бывшую команду. Итог — ничья 2:2! В медиа все чаще звучат призывы уволить Абаскаля, но он пока остается на своем посту.

«Зенит» одержал выездную победу над «Сочи» (2:0), «Локомотив» в гостях вырвал ничью у «Урала» (2:2), а «Крылья» оступились в Нижнем, уступив «Пари НН» (0:0).

«Краснодар» провалил первый тайм с «Ростовом», но перевернул игру после перерыва, одержав уже восьмую победу в этом сезоне — 3:2. «Быки» постепенно отрываются от конкурентов: «Крылья» отстают от них на шесть очков, «Зенит» — на семь, «Локомотив» — на восемь, а «Спартак» и ЦСКА и вовсе на десять.

В середине недели также прошли игры Пути РПЛ Кубка России. «Динамо» разгромило «Спартак» (3:0), а «Факел» по пенальти обыграл ЦСКА (1:1, пен. 4:2). Из борьбы за трофей вышли «Рубин», «Крылья Советов» и «Пари НН».

Первая за восемь лет победа «Арсенала» над «Ман Сити»

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд в АПЛ, уступив «Арсеналу» (0:1). Матч выдался скудным на голевые моменты, а единственный мяч был забит в концовке игры Габриэлем Мартинелли. Другая половина Манчестера праздновала волевую победу над «Брентфордом» (2:1). Ее творцом стал полузащитник «Юнайтед» Скотт Мактоминей — вышел на поле на 87-й минуте и успел положить сразу три мяча (один был отменен из-за офсайда).

«Челси» на выезде разгромил «Бернли» (4:1), «Тоттенхэм» в меньшинстве обыграл «Лутон» (1:0), а «Брайтон» дома отобрал очки у «Ливерпуля». Турнирную таблицу возглавляют «Тоттенхэм» и «Арсенал», позади — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

В Испании «Барселона» едва не сгорела аутсайдеру Ла Лиги «Гранаде» (2:2), сравняв счет на 86-й минуте. Камбэк каталонцев начался с мяча юного дарования «Ла Масии» Ламина Ямаля, который стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Испании. Беллингем продолжает штамповать голы за «Реал» — на этот раз дубль в ворота «Осасуны» (4:0). «Атлетико» с большим трудом обыграл «Реал Сосьедад» (2:1), Захарян впервые за три недели вышел на поле и отыграл 26 минут.

Подробнее про субботние игры можно почитать здесь, про воскресные — здесь.

Жара в еврокубках

Второй еврокубковый уикенд в Лиге чемпионов выдался весьма любопытным. «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» (4:1), «Ланс» обыграл «Арсенал» (2:1), «Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» (2:3), а «Реал» обыграл «Наполи» (3:2) — здесь снова не обошлось без Беллингема, который повторил достижение Роналду. Хосеп Гвардиола обошел сэра Алекса Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов.

Подробнее о еврокубковых матчах можно прочитать здесь, здесь и здесь.

Команда Месси лишилась шансов на плей-офф МЛС

Возвращение Лионеля Месси не помогло «Интер Майами» дома обыграть с «Цинциннати» (0:1), после чего клуб вышел из гонки за плей-офф МЛС. Аргентинец пропустил четыре игры из-за мышечного повреждения, а за время его отсутствия «цапли» не смогли одержать ни одной победы. Клубу из Майами осталось провести две игры, после чего он не будет играть аж до конца февраля. Раньше суперзвезды МЛС во время зимней паузы возвращались на несколько месяцев в Европу. Может и Месси пойдет по их стопам?

Тем временем Месси номинировали на звание самого ценного игрока МЛС и лучшего новичка лиги несмотря на то, что в этом турнире он провел всего пять матчей и забил один гол.

Названы хозяева Евро-2028 и ЧМ-2030

ФИФА решила провести ЧМ-2030 сразу в шести странах. Аргентина, Парагвай и Уругвай в честь столетия первого мундиаля примут у себя три первых матча, остальные игры пройдут в Испании, Португалии и Марокко. Формат максимально странный и непривычный.

Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. Здесь тоже не без вопросов — получат ли все четыре британские сборные автоматическую путевку на турнир или она достанется только англичанам?

Допинг-скандал

Вскрыта вторая допинг-проба полузащитника «Ювентуса» Поля Погба и она тоже дала положительный результат на тестестерон. Теперь 30-летнему чемпиону мира грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Похоже, это закат карьеры.

Дела континентально-хоккейные

В главном матче недели в КХЛ СКА в Москве обыграл ЦСКА (3:2). Подопечные Романа Ротенберга пока занимают третье место с конца в Западной конференции, но плотность в турнирной таблице сумасшедшая и подняться можно очень быстро. Из других примечательный результатов «Северсталь» в гостях сокрушила «Сочи» (10:1), а «Торпедо» снова подтвердил свои претензии на высокие места в этом сезоне, разгромив московское «Динамо» (7:1).

Тем временем канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт. Тренд на натурализацию в российском хоккее набирает обороты.

Ферстаппен снова чемпион «Формулы-1»

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал трехкратным чемпионом мира «Формулы-1». 26-летний гонщик выдал один из самых доминирующих сезонов в истории королевских автогонок, выиграв 14 из 17 гонок и оформив титул за пять этапов до окончания чемпионата. Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и занял второе место в спринте.

Российские теннисисты не смогли покорить Пекин

Теннисный сезон постепенно близится к своему завершению и российские теннисисты пытаются завершить его на мажорной ноте. На Открытом чемпионате Китая по теннису до финала дошли Даниил Медведев и Людмила Самсонова, но не сумели победить в решающему матче. Медведев уступил итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 6:7), а Самсонова проиграла проиграла экс-первой ракетке мира Иге Швентек из Польши (2:6, 2:6).

Спустя четыре дня после финала в Пекине Медведев не смог преодолеть третий круг шанхайского «Мастерса», проиграв американцу Себастьяну Корде (6:7, 2:6).

Побит мировой рекорд в марафоне