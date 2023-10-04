Матчи ЧМ-2030 по футболу пройдут в шести странах
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдет на трех континентах — Южной Америке, Европе и Африке, сообщается на сайте Международной федерации футбола.
Чемпионат мира по футболу 2030 года впервые в истории пройдет на трех континентах — Южной Америке, Европе и Африке, сообщается на сайте Международной федерации футбола.
«В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь футбольный мир, единогласно решил отметить столетие чемпионата мира ФИФА, первый розыгрыш которого состоялся в Уругвае в 1930 году, наиболее подходящим образом. В результате празднование будет проходить в Южной Америке, и три южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — организуют по одному матчу Чемпионата мира по футболу ФИФА 2030. Первый из этих трех матчей, разумеется, будет проведен на стадионе “Сентенарио”, с которого все начиналось, в Монтевидео, именно в честь столетнего юбилея чемпионата мира», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Матчи турнира впервые примут шесть стран — Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Аргентинцы, парагвайцы и уругвайцы проведут свои стартовые матчи групповой стадии в своих странах. Большая часть игр мирового первенства состоятся на территории Марокко, Испании и Португалии.