Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Футбол. Еврокубки
3.08
Витория Гимарайнш
Целе
П 2:4
01
Футбол. Еврокубки
3.08
Шэмрок Роверс
Ференцварош
02
Футбол. Еврокубки
3.08
Легия
Ордабасы
32
Футбол. Еврокубки
3.08
Дебрецен
Алашкерт
П 3:1
12
Футбол. Еврокубки
3.08
Люцерн
Юргорден
11
Футбол. Еврокубки
3.08
Дандолк
КА Акюрейри
22
Футбол. Еврокубки
3.08
Хаверфордуэст
Б-36
11
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» стартовал в РПЛ с волевой победы
13Уимблдон только в белом. Как менялась теннисная мода
10:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Австралия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2034 году

Австралия заинтересована в проведении мужского чемпионата мира по футболу в 2034 году. Об этом сообщает France 24.

Наверх
Источник: Reuters

В настоящее время Австралия совместно с Новой Зеландией принимает женский чемпионат мира по футболу. Генеральный директор Футбольной федерации Австралии Джеймс Джонсон в разговоре с журналистами заявил, что страна рассматривает этот турнир как подготовительный этап к проведению мужского мундиаля.

«Мы рассматриваем успех чемпионата мира среди женщин как ступеньку к участию в других соревнованиях. Мы собираемся обратить внимание на мужской чемпионат мира 2034 года и клубный чемпионат мира 2029 года», — заявил Джонсон.

В качестве примера Джонсон привел Канаду, которая принимала чемпионат мира среди женщин в 2015 году и теперь вместе с США и Мексикой готовится провести мужской чемпионат мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что Австралия изучает возможность подачи заявки вместе с Новой Зеландией и/или Индонезией. При этом в 2032 году австралийский Брисбен станет местом проведения Летних Олимпийских игр.

На данный момент единственную заявку на проведение ЧМ-2034 подала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в рамках которой мундиаль должен пройти в сразу в 10 странах региона. Интерес в подаче заявки выражали также Казахстан (совместно с Узбекистаном), Зимбабве (совместно с одной из приграничных стран) и Египет.

Ожидается, что хозяин ЧМ-2034 будет выбран в 2027 году. В следующем году ФИФА должна объявить страны-хозяйки ЧМ-2030, который ознаменует столетие первого в истории чемпионата мира. На проведение турнира пока подано две совместные заявки: от Уругвая, Аргентины, Парагвая и Чили, а также от Испании, Португалии и Марокко.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дзюба сравнил себя с Буффоном: Ногами железно лучше играю. Побыстрее него
Австралия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2034 году
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь