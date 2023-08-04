Австралия хочет провести чемпионат мира по футболу в 2034 году

В настоящее время Австралия совместно с Новой Зеландией принимает женский чемпионат мира по футболу. Генеральный директор Футбольной федерации Австралии Джеймс Джонсон в разговоре с журналистами заявил, что страна рассматривает этот турнир как подготовительный этап к проведению мужского мундиаля.

«Мы рассматриваем успех чемпионата мира среди женщин как ступеньку к участию в других соревнованиях. Мы собираемся обратить внимание на мужской чемпионат мира 2034 года и клубный чемпионат мира 2029 года», — заявил Джонсон.

В качестве примера Джонсон привел Канаду, которая принимала чемпионат мира среди женщин в 2015 году и теперь вместе с США и Мексикой готовится провести мужской чемпионат мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что Австралия изучает возможность подачи заявки вместе с Новой Зеландией и/или Индонезией. При этом в 2032 году австралийский Брисбен станет местом проведения Летних Олимпийских игр.

На данный момент единственную заявку на проведение ЧМ-2034 подала Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), в рамках которой мундиаль должен пройти в сразу в 10 странах региона. Интерес в подаче заявки выражали также Казахстан (совместно с Узбекистаном), Зимбабве (совместно с одной из приграничных стран) и Египет.