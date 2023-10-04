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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
12:18 (мск), источник: Sportmail.ru

20-летний Беллингем повторил достижение Роналду в Лиге чемпионов

Английский полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал самым результативным полузащитником из топ-5 лиг.

РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Беллингем стал третьим футболистом в истории «Реала», сумевшим забить в своих первых двух матчах за клуб в Лиге чемпионов. Ранее это сделали француз Кристиан Карамбе в 1998 году и португалец Криштиану Роналду в 2009 году.

На счету Беллингема 8 голов и 3 ассиста в 9 матчах за «Реал» в этом сезоне во всех турнирах — это лучший результат среди полузащитников и защитников из топ-5 лиг в этом сезоне.

3 октября в матче Лиге чемпионов с чемпионом Италии «Наполи» англичанин отметился голом и результативной передачей.

Беллингем перешел в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила 103 миллиона евро.

Новичок мадридцев возглавляет список бомбардиров испанской Ла Лиги с пятью голами.

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