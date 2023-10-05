Канадский хоккеист «Амура» получил российский паспорт
Канадский защитник хоккейного клуба «Амур» Кэмерон Ли получил российский паспорт, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Канадский защитник хоккейного клуба «Амур» Кэмерон Ли получил российский паспорт, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
В сентябре 26-летний Ли получил российское гражданство.
«Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше», — написал Дегтярев.
«Я взволнован, для меня это огромная честь. Теперь с нетерпением жду момента, когда выйду на тренировку уже как гражданин России. Хочу поблагодарить президента страны, нашего губернатора и весь клуб “Амур” за то, что процесс прошел так быстро. В целом, повторюсь, это огромная честь для меня. Хотел бы остаться в Хабаровске как можно дольше, играть за “Амур”. Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Ли в видеоинтервью, опубликованном на странице клуба в VK.
Ли перешел в «Амур» в 2022 году. В прошлом сезоне он провел 53 матча за хабаровский клуб и набрал 20 очков (7+13), в текущем регулярном чемпионате КХЛ на его счету 13 встреч и 7 очков (1+6).