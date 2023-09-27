Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»

Президент России Владимир Путин сегодня подписал соответствующий указ о предоставлении 26-летнему хоккеисту российского гражданства.

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Ли Кэмерон Карлетон, родившийся 18 февраля 1997 года», — говорится в документе.

О желании стать гражданином России Ли сообщил в конце июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что направил президенту России ходатайство о присвоении защитнику «Амура» российского гражданства.

Кэмерон Ли проводит свой второй сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В прошлом сезоне в составе «Амура» он провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков. В этом сезоне на его счету 6 (1+5) очков в 9 матчах.