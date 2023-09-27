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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»

Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.

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Источник: ХК "Амур"

Президент России Владимир Путин сегодня подписал соответствующий указ о предоставлении 26-летнему хоккеисту российского гражданства.

«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Ли Кэмерон Карлетон, родившийся 18 февраля 1997 года», — говорится в документе.

О желании стать гражданином России Ли сообщил в конце июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что направил президенту России ходатайство о присвоении защитнику «Амура» российского гражданства.

Кэмерон Ли проводит свой второй сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В прошлом сезоне в составе «Амура» он провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков. В этом сезоне на его счету 6 (1+5) очков в 9 матчах.

Ли является племянником обладателя Кубка Стэнли и чемпиона мира в составе сборной Канады, известного хоккейного вратаря Жана-Себастьяна Жигера.

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