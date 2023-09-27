Путин предоставил российское гражданство канадскому хоккеисту «Амура»
Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
Канадский защитник хабаровского «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин сегодня подписал соответствующий указ о предоставлении 26-летнему хоккеисту российского гражданства.
«В соответствии с пунктом “а” статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: Ли Кэмерон Карлетон, родившийся 18 февраля 1997 года», — говорится в документе.
О желании стать гражданином России Ли сообщил в конце июля. На прошлой неделе губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что направил президенту России ходатайство о присвоении защитнику «Амура» российского гражданства.
Кэмерон Ли проводит свой второй сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В прошлом сезоне в составе «Амура» он провел 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков. В этом сезоне на его счету 6 (1+5) очков в 9 матчах.
Ли является племянником обладателя Кубка Стэнли и чемпиона мира в составе сборной Канады, известного хоккейного вратаря Жана-Себастьяна Жигера.