Канадский защитник «Амура» намерен получить российское гражданство

«Я намерен получить российское гражданство в самое ближайшее время. Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее. Это личное решение или попросил “Амур”, чтобы в будущем снизить нагрузку лимита? Вообще, это наше общее решение, но инициатива исходила от меня. Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в “Амуре” для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется.



Спрашивал совета у Менелла, который уже получил гражданство? Да, я говорил с ним недавно, мы дружим несколько лет. Он рассказал все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны быть какие‑то проблемы. Обсуждал ли с семьей? Естественно, обсуждал. Мои родители всегда и во всём поддерживают меня и доверяют моим решениям, так что они не были против», — сказал Ли.