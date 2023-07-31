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10:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадский защитник «Амура» намерен получить российское гражданство

Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли хочет в ближайшее время оформить российское гражданство. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

«Я намерен получить российское гражданство в самое ближайшее время. Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее. Это личное решение или попросил “Амур”, чтобы в будущем снизить нагрузку лимита? Вообще, это наше общее решение, но инициатива исходила от меня. Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в “Амуре” для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется.

Спрашивал совета у Менелла, который уже получил гражданство? Да, я говорил с ним недавно, мы дружим несколько лет. Он рассказал все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны быть какие‑то проблемы. Обсуждал ли с семьей? Естественно, обсуждал. Мои родители всегда и во всём поддерживают меня и доверяют моим решениям, так что они не были против», — сказал Ли.

Ли выступает за «Амур» с 2022 года. В прошлом сезоне 26-летний канадец провел за хабаровскую команду 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) очков.

Ранее стало известно, что российское гражданство получил американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл, а санкт-петербургский СКА оформляет российский паспорт канадскому нападающему Брендану Лайпсику.

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