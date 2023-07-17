Защитник хоккейного СКА перешел в московское «Динамо»

«Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском Динамо. Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным. Хочу сказать Жиге спасибо за работу в СКА на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна. Жига отыграл в СКА 224 матча, честно отработал четыре сезона в нашей команде и оставил свой важный след в истории клуба. Спасибо и до встречи на льду!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.