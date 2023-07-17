Защитник хоккейного СКА перешел в московское «Динамо»
Защитник СКА Игорь Ожиганов станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.
Защитник СКА Игорь Ожиганов станет игроком московского «Динамо». Об этом сообщил главный тренер петербургской команды Роман Ротенберг.
«Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском Динамо. Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным. Хочу сказать Жиге спасибо за работу в СКА на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна. Жига отыграл в СКА 224 матча, честно отработал четыре сезона в нашей команде и оставил свой важный след в истории клуба. Спасибо и до встречи на льду!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.
По информации «Спорт-Экспресса», денежная компенсация, которую СКА получил за переход Ожиганова в московское «Динамо», составила 10 тысяч рублей.
Ожиганов выступал за СКА с ноября 2019 года. Всего в армейской форме защитник провел 224 матча, в которых набрал 110 (31+79) очков при показателе полезности «+53».
До СКА Ожиганов играл за ЦСКА, «Амур», «Сибирь» и «Ак Барс». Ожиганов становился серебряным призером молодежного чемпионата мира 2012 в составе сборной России.