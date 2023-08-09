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12:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадский нападающий СКА рассказал, зачем ему российское гражданство

Канадский хоккеист Брендан Лайпсик заявил в интервью «Матч ТВ», что хочет получить российское гражданство, так как чувствует себя частью российской культуры, и ему все нравится в России.

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Источник: AP 2023

Брендан Лайпсик пополнил состав СКА в июне 2023 года. 29-летний канадский хоккеист играет в России с 2020 года. До перехода в петербургский клуб Лайпсик выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Лайпсик имеет опыт выступлений в НХЛ. Нападающий выходил на лед в составе таких клубов как «Торонто Мэйпл Лифс», «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Лос-Анджелес Кингс» и «Вашингтон Кэпиталс».

"Я чувствую себя комфортно в России, здесь хорошо моей семье. Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ. Мне 29 лет, можно еще играть и играть. Я живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю — мне все нравится. И если все это взвесить, то решение подать на российское гражданство, получить паспорт РФ выглядит вполне логичным.

Cчитаю КХЛ одной из лучших лиг мира, хочу здесь построить долгую и успешную карьеру. Мы ничто не можем сделать с международной обстановкой, и от нас это не зависит. Мы — спортсмены, занимаемся своей работой. На протяжении последних трех лет моя семья прилетала в Россию, я здесь живу и работаю. Нам отлично в вашей стране. У каждого человека может быть свое мнение, и это нормально. Я никого убеждать не собираюсь. Рассказываю только о своем опыте. Я выступал в ЦСКА, потом — в «Металлурге», теперь перешел в СКА. Мне тут очень хорошо. Мне нравится российский хоккей. У меня всегда в КХЛ были прекрасные одноклубники. Зачем мне кого‑то слушать и брать в голову негатив, который рождается у кого‑то, кто даже в России никогда не был? «— сказал Лайпсик в интервью “Матч ТВ”.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту страны Владимиру Путину.

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