Канадский нападающий СКА рассказал, зачем ему российское гражданство

"Я чувствую себя комфортно в России, здесь хорошо моей семье. Я планирую, что оставшаяся часть моей карьеры пройдет в КХЛ. Мне 29 лет, можно еще играть и играть. Я живу в России, чувствую себя частью российской культуры, которую принимаю — мне все нравится. И если все это взвесить, то решение подать на российское гражданство, получить паспорт РФ выглядит вполне логичным.

Cчитаю КХЛ одной из лучших лиг мира, хочу здесь построить долгую и успешную карьеру. Мы ничто не можем сделать с международной обстановкой, и от нас это не зависит. Мы — спортсмены, занимаемся своей работой. На протяжении последних трех лет моя семья прилетала в Россию, я здесь живу и работаю. Нам отлично в вашей стране. У каждого человека может быть свое мнение, и это нормально. Я никого убеждать не собираюсь. Рассказываю только о своем опыте. Я выступал в ЦСКА, потом — в «Металлурге», теперь перешел в СКА. Мне тут очень хорошо. Мне нравится российский хоккей. У меня всегда в КХЛ были прекрасные одноклубники. Зачем мне кого‑то слушать и брать в голову негатив, который рождается у кого‑то, кто даже в России никогда не был? «— сказал Лайпсик в интервью “Матч ТВ”.