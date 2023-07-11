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13:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Канадский нападающий СКА подал прошение о получении российского гражданства

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик намерен получить гражданство Российской Федерации. Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг в своем телеграм-канале.

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Источник: AP 2023

29-летний канадец уже направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину. Ротенберг не исключает, что после получения российского гражданства Лайпсик может быть заигран за сборную России по хоккею.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо Президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространенная практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки “Зенита” Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ.

Брендан уже три года живет в России, теперь будет играть в Санкт-Петербурге за СКА. За это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнеров. Его любимый игрок — Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России. Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», — написал Ротенберг.

За всю историю отечественного хоккея известен один случай, когда канадский хоккеист получал российское гражданство. В 2003 году российский паспорт получил нападающий Дэвид Немировски, семья которого до его рождения перебралась из Одессы в Канаду. Суммарно Немировски отыграл в России 12 лет, а сейчас является главным тренером «Сибири».

Лайпсик выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с 2020 года. Канадец провел один сезон за ЦСКА, после чего два года отыграл в магнитогорском «Металлурге». Суммарно Лайпсик провел в регулярных чемпионатах КХЛ 153 матча и набрал 103 (38+65) очка. В июне хоккеист подписал двухлетний контракт со СКА.

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