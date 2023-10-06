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09:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона МЛС. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Источник: Reuters

Североамериканская лига объявила имена 30 номинантов на приз самому ценному футболисту регулярного сезона. При этом каждый клуб МЛС самостоятельно мог выдвинуть до двух своих игроков на эту награду.

«Интер Майами» выдвинул своих звездных новичков — Лионеля Месси и Серхио Бускетса. При этом аргентинец провел в МЛС всего четыре матча, пропустив три последних матча своей команды из-за мышечного повреждения. На счету Бускетса восемь сыгранных матчей.

Обладатель награды будет определен с помощью голосования, которое будет проводиться среди действующих игроков МЛС, тренеров, технических директоров, генеральных менеджеров, а также представителей СМИ. Голосование продлится с 10 по 23 октября. Действующим обладателем награды является немецкий полузащитник «Нэшвилла» Хани Муктар.

«Интер Майами» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. За три матча до окончания регулярного чемпионата подопечные Херардо Мартино отстают от зоны плей-офф на пять очков.

Регулярный чемпионат МЛС завершится 22 октября.

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