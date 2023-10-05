Травмированного Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ

Из-за повреждения Месси пропустил четыре последних матча регулярного чемпионата североамериканской MLS. После этого главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что 36-летний аргентинец близок к возвращению на поле.

Помимо Месси в сборную на матчи против команд Парагвая и Перу, которые пройдут 13 и 18 октября вызваны в том числе вратарь Эмилиано Мартинес — «Астон Вилла», полузащитник Энцо Фернандес — «Челси», нападающие Пауло Дибала — «Рома», Лаутаро Мартинес — «Интер», Хулиан Альварес — «Манчестер Сити» и еще 28 игроков.