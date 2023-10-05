Травмированного Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи отбора ЧМ
Нападающего футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи квалификационного турнира ЧМ-2026, сообщается в одной из соцсетей команды.
Нападающего футбольного клуба «Интер Майами» Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины на матчи квалификационного турнира ЧМ-2026, сообщается в одной из соцсетей команды.
Из-за повреждения Месси пропустил четыре последних матча регулярного чемпионата североамериканской MLS. После этого главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что 36-летний аргентинец близок к возвращению на поле.
Помимо Месси в сборную на матчи против команд Парагвая и Перу, которые пройдут 13 и 18 октября вызваны в том числе вратарь Эмилиано Мартинес — «Астон Вилла», полузащитник Энцо Фернандес — «Челси», нападающие Пауло Дибала — «Рома», Лаутаро Мартинес — «Интер», Хулиан Альварес — «Манчестер Сити» и еще 28 игроков.
Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. До этого он выступал за «ПСЖ» вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции.