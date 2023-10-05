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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Стал известен клуб, в котором Месси хочет завершить карьеру

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси хочет завершить карьеру в аргентинском клубе «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом сообщает портал Goal со ссылкой на издание El Nacional.

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Источник: AFP 2023

По информации источника, 36-летний футболист хочет вернуться в родной клуб и провести там заключительные матчи в своей профессиональной карьере. Месси сможет сделать это не раньше января 2026 года, когда истечет его действующий контракт с «Интер Майами».

Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз», академию которого он покинул в 2000 году, чтобы присоединиться к «Барселоне». По ходу карьеры аргентинец неоднократно заявлял, что хотел бы вернуться в этот клуб.

«Ньюэллс Олд Бойз» является шестикратным чемпионом Аргентины (1974, 1988, 1991, 1992, 2004, 2013). В прошлом сезоне клуб из Росарио занял 11-е место.

Месси перешел в «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За американский клуб аргентинец провел 12 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

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