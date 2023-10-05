Стал известен клуб, в котором Месси хочет завершить карьеру

По информации источника, 36-летний футболист хочет вернуться в родной клуб и провести там заключительные матчи в своей профессиональной карьере. Месси сможет сделать это не раньше января 2026 года, когда истечет его действующий контракт с «Интер Майами».

Месси является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз», академию которого он покинул в 2000 году, чтобы присоединиться к «Барселоне». По ходу карьеры аргентинец неоднократно заявлял, что хотел бы вернуться в этот клуб.

«Ньюэллс Олд Бойз» является шестикратным чемпионом Аргентины (1974, 1988, 1991, 1992, 2004, 2013). В прошлом сезоне клуб из Росарио занял 11-е место.