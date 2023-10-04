Судья раскритиковал поведение Месси во время ЧМ 2022 года

Четвертьфинал, главным арбитром которого был Матеу Лаос, завершился со счетом 2:2. В серии пенальти аргентинцы оказалась сильнее — 4:3. После матча Месси вступил в спор с помощником тренера голландцев Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне футболист назвал одного из нидерландских игроков придурком.

«После празднования Месси с руками у ушей игроки нидерландской сборной завелись. Это была провокация. Он вел себя очень плохо, это был позор», — приводит слова арбитра портал Goal.com.

При этом испанец подчеркнул, что после матча Месси позвонил ему и извинился за свое поведение.

Реализовав пенальти на 73-й минуте встречи, Месси подбежал к скамейке запасных соперника и перед тренером Луи Ван Галом отпраздновал забитый мяч, приложив руки к ушам. Жест, по всей видимости, был выбран Месси не случайно — таким празднованием голов был известен бывший аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме, у которого был конфликт с Ван Галом во время выступлений за «Барселону», из-за чего аргентинец был вынужден покинуть каталонский клуб.

На турнире в Катаре сборная Аргентины победила в финале сборную Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира. Лионель Месси был признан лучшим футболистом чемпионата.