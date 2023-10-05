«Интер Майами» без Месси потерпел разгромное поражение в МЛС

В составе хозяев дублями отметились Джердан Шакири (49', 73') и Марен Хайле-Селасси (62', 66'). За гостей единственный мяч с пенальти забил нападающий Хосеф Мартинес (53').

Месси из-за мышечного повреждение пропустил уже четвертый матч «Интер Майами».В этих играх «цапли» не смогли одержать ни одной победы, ранее уступив «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США, а также сыграв вничью с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1) в МЛС.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться на поле в воскресенье, 8 октября, в домашней игре с «Цинциннати».