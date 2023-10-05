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10:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Интер Майами» без Месси потерпел разгромное поражение в МЛС

«Чикаго Файр» разгромил «Интер Майами» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата МЛС.

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Источник: Reuters

В составе хозяев дублями отметились Джердан Шакири (49', 73') и Марен Хайле-Селасси (62', 66'). За гостей единственный мяч с пенальти забил нападающий Хосеф Мартинес (53').

Месси из-за мышечного повреждение пропустил уже четвертый матч «Интер Майами».В этих играх «цапли» не смогли одержать ни одной победы, ранее уступив «Хьюстон Динамо» (1:2) в финале Открытого кубка США, а также сыграв вничью с «Орландо Сити» (1:1) и «Нью-Йорк Сити» (1:1) в МЛС.

Ранее сообщалось, что Месси может вернуться на поле в воскресенье, 8 октября, в домашней игре с «Цинциннати».

«Интер Майами» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. За три матча до окончания регулярного чемпионата подопечные Херардо Мартино отстают от зоны плей-офф на пять очков.

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