События недели. «Барселоне» предъявили обвинение, «Зенит» и «Спартак» разгромно проиграли

Хачанов и Кудерметова выиграли теннисные турниры в Азии

Карен Хачанов одержал победу на турнире категории АТР-250 в китайском Чжухае, а Вероника Кудерметова выиграла турнир категории WTA-500 в Токио. Хачанов выиграл пятый титул в карьере. Последний раз в ноябре 2018 года он стал победителем соревнований в Париже. Кудерметова завоевала второй в карьере титул WTA в одиночном разряде. В апреле 2021 года россиянка одержала победу в Чарльстоне.

«Барселоне» предъявили обвинение в подкупе судьи

Каталонский суд предъявил «Барселоне» обвинение во взяточничестве в рамках дела о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. «Барселону» могут отстранить от деятельности в качестве профессионального клуба, что с большой долей вероятности приведет к банкротству.

Криштиану Роналду установил мировой рекорд

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который провел 1000 беспроигрышных матчей на профессиональном уровне.

Паралимпийцев допустили на Олимпиаду

Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном индивидуальном статусе, решение было принято на генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета.

«Интер Майами» без Месси проиграл финал Открытого кубка США

«Интер Майами» уступил «Хьюстон Динамо» со счетом 1:2 в финальном матче Открытого кубка США по футболу. Месси и Альба не попали в заявку на игру, оба игрока не успели восстановиться из-за мышечных повреждений.

«Зенит» и «Спартак» синхронно проиграли свои матчи

«Зенит» потерпел неожиданное поражение на выезде от «Оренбурга» со счетом 1:3. Сине-бело-голубые пропустили три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года. Команда Сергея Семака проиграла в РПЛ второй раз подряд.

Московский «Спартак» в гостях разгромно проиграл «Крыльям Советов» со счетом 0:4. Самарский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей.