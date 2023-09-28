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14:59 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселоне» предъявлено официальное обвинение в подкупе судьи

Каталонский суд предъявил «Барселоне» обвинение во взяточничестве в рамках дела о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марией Энрикесом Негрейрой. Об этом сообщает ТАСС.

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Источник: Reuters

Глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре посчитал выплату 7,5 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей преступлением. Негрейра получал эти деньги в период с 2001 по 2018 год через компании-посредники в качестве компенсации за консультации для каталонского клуба. Во взяточничестве также обвинены сам Негрейра, его сын, и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

«Решено вменить в вину всем лицам, в том числе футбольному клубу “Барселона”, преступление в сфере взяточничества», — говорится в пресс-релизе Высшего суда Каталонии.

В постановлении говорится, что все выплаты для Негрейры были связаны либо с его должностью, либо с его возможностью влияния на других членов судейского комитета. По мнению суда, он мог принимать непосредственное участие в выборе арбитров на матчи Ла Лиги с участием каталонского клуба.

Если вина «Барселоны» будет доказана, то клуб могут отстранить от еврокубковых турниров, что повлечет для каталонцев серьезные финансовые потери. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас допустил, что санкции в отношении «Барселоны» могут быть применены и на внутренней арене.

«Это беспокоит. В деле Негрейры необходимо дальнейшее расследование, чтобы четко определить уровень влияния на повышение в классе, понижение, назначение судей. Сам факт попытки влияния уже уголовно наказуем. Судья сказал это в своем постановлении несколько недель назад. Это уже спортивная коррупция. Выплата Негрейре от “Барсы” — очень серьезное нарушение. Если целью было влияние на судей, то это преступление. Мы подумаем о санкциях в отношении “Барселоны”, когда решится вопрос в уголовной сфере. Я считаю, что есть признаки нерегулярных платежей. Придется выяснить, было ли намерение повлиять на результаты матчей со стороны “Барсы”. Дело близко к разрешению», — заявил Тебас.

В период с 2001 по 2018 год «Барселона» становилась чемпионом Ла Лиги девять раз и еще пять раз завершала чемпионат Испании с серебряными медалями.

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