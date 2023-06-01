Инспекторы УЕФА выступили за отстранение «Барселоны» от Лиги чемпионов

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб в связи с выплатами бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Энрикесу Негрейре. Помимо «Барселоны» и Негрейры, прокуратура обвиняет в преступлении бывших президентов каталонского клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера. Им вменяется коррупция между физическими лицами в сфере спорта, недобросовестное администрирование и фальсификация документов. Негрейра получил от «Барселоны» 7,3 миллиона евро с 2001 по 2018 год. Сине-гранатовые утверждают, что оплачивали отчеты о судьях, которые готовил Негрейра.