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17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» предварительно допущена к участию в Лиге чемпионов-2023/24

Однако риск, что будет принято обратное решение, все еще сохраняется.

БарселонаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

УЕФА предварительно допустил «Барселону» к участию в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«“Барселона” предварительно допущена к участию в соревнованиях УЕФА-2023/24. Решение о допуске/исключении из соревнований УЕФА будет принято в будущем», — приводит заявление УЕФА в своих соцсетях журналист Sky Sports Роб Харрис.

В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Также сообщалось, что Ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.

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