«Барселона» предварительно допущена к участию в Лиге чемпионов-2023/24

УЕФА предварительно допустил «Барселону» к участию в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«“Барселона” предварительно допущена к участию в соревнованиях УЕФА-2023/24. Решение о допуске/исключении из соревнований УЕФА будет принято в будущем», — приводит заявление УЕФА в своих соцсетях журналист Sky Sports Роб Харрис.