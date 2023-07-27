«Барселона» предварительно допущена к участию в Лиге чемпионов-2023/24
Однако риск, что будет принято обратное решение, все еще сохраняется.
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Однако риск, что будет принято обратное решение, все еще сохраняется.
УЕФА предварительно допустил «Барселону» к участию в розыгрыше Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
«“Барселона” предварительно допущена к участию в соревнованиях УЕФА-2023/24. Решение о допуске/исключении из соревнований УЕФА будет принято в будущем», — приводит заявление УЕФА в своих соцсетях журналист Sky Sports Роб Харрис.
В конце марта 2023 года УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей в Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Также сообщалось, что Ла лига может отправить жалобу на каталонский клуб в ФИФА.