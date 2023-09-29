«Барселона» может прекратить свое существование из-за банкротства

28 сентября суд в Испании обвинил «Барселону» во взяточничестве по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейрой. 15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов «Барселоны» и самого клуба.

«В случае признания вины преступники получат от трех до шести лет тюрьмы. Сама “Барселона” может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба, что, скорее всего, приведет к банкротству 124-летнего клуба», — говорится в The Telegraph.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год бывший вице-президент судейского комитета Испании Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для «Барселоны», связанные с работой судей. Как ранее сообщала газета El Pais, компания Негрейры передавала в офисы «Барселоны» конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В них был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.