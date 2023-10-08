«Крылья Советов» уступили «Пари НН» и прервали серию из пяти матчей без поражений в РПЛ
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Пари Нижний Новгород
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Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
Мячи забили Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+4).
«Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» прервали серию из пяти матчей без поражений (четыре победы, одна ничья) в чемпионате. Команда из Самары с 21 очком располагается на 2-й строчке.
В следующем туре «Пари НН» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Крылья Советов» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матчи пройдут 22 октября.