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16:15 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» уступили «Пари НН» и прервали серию из пяти матчей без поражений в РПЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Пари Нижний Новгород
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Пари НН"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0 обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

Мячи забили Эдгар Севикян (13-я минута) и Зе Турбо (90+4).

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«Пари НН» набрал 17 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» прервали серию из пяти матчей без поражений (четыре победы, одна ничья) в чемпионате. Команда из Самары с 21 очком располагается на 2-й строчке.

В следующем туре «Пари НН» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Крылья Советов» на выезде встретятся с петербургским «Зенитом». Матчи пройдут 22 октября.

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2:0
Первый тайм: 1:0
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