Карпин объяснил отсутствие Головина на тренировке сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.пояснил, почему на тренировке во вторник не было Александра Головина.

«Посмотрим его состояние. Это проблема, которая была в клубе неделю назад, и он пропустил пять дней из-за икроножной мышцы. Сейчас почувствовал дискомфорт, нужно посмотреть, что это. Пока не понятно, что будет с ним», — сказал Валерий Карпин.

Головин с 2018 года играет за «Монако». В нынешнем сезоне монегаски лидируют в чемпионате Франции после 8 туров. На счету российского полузащитника два гола и результативная передача. Также Головин дважды попадал в символическую сборную тура по версии L'Equipe.