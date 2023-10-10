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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпин объяснил отсутствие Головина на тренировке сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин почувствовал дискомфорт и пропустил тренировку 10 октября.

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Источник: Reuters

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.пояснил, почему на тренировке во вторник не было Александра Головина.

«Посмотрим его состояние. Это проблема, которая была в клубе неделю назад, и он пропустил пять дней из-за икроножной мышцы. Сейчас почувствовал дискомфорт, нужно посмотреть, что это. Пока не понятно, что будет с ним», — сказал Валерий Карпин.

Головин с 2018 года играет за «Монако». В нынешнем сезоне монегаски лидируют в чемпионате Франции после 8 туров. На счету российского полузащитника два гола и результативная передача. Также Головин дважды попадал в символическую сборную тура по версии L'Equipe.

Сборная России 12 октября проведет товарищеский матч с командой Камеруна в Москве, а 16 октября встретится в Турции со сборной Кении.

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