Быстров: Кения — это дровища, а игроки России ходили по полю

«Рассказывают о матче: спаслись. От кого спаслись-то? Вы понимаете, что сборная Кении сегодня — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт, но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились.



Вышел второй состав. Пожалуйста, доказывайте, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю. Почему? Это у них надо спрашивать. Обляков говорит: мы играли в свою игру, у нас все получается. Какая игра? Вот это можно назвать игрой? Это кошмар, ужас какой‑то. Это не игра. За 90 минут вы там чуть-чуть подвигались. Я про ошибки я вообще молчу. По такой сборной мы вообще должны проходиться — 3:0 или 4:0.



Миранчуки ходили по полю? Ходили. Джикия провалил матч. Два центральных защитника — ужас. Вот давно хотели посмотреть на Лешку. Посмотрели. Он сидит у себя в Италии на лавке. Он с Кенией не может играть в футбол», — сказал Быстров.