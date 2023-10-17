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09:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Быстров: Кения — это дровища, а игроки России ходили по полю

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в эфире «Матч ТВ» жестко раскритиковал национальную команду за ничейный результат в товарищеском матче с Кенией (2:2).

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«Рассказывают о матче: спаслись. От кого спаслись-то? Вы понимаете, что сборная Кении сегодня — это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт, но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились.

Вышел второй состав. Пожалуйста, доказывайте, у вас прекрасный шанс. А они просто ходили по полю. Почему? Это у них надо спрашивать. Обляков говорит: мы играли в свою игру, у нас все получается. Какая игра? Вот это можно назвать игрой? Это кошмар, ужас какой‑то. Это не игра. За 90 минут вы там чуть-чуть подвигались. Я про ошибки я вообще молчу. По такой сборной мы вообще должны проходиться — 3:0 или 4:0.

Миранчуки ходили по полю? Ходили. Джикия провалил матч. Два центральных защитника — ужас. Вот давно хотели посмотреть на Лешку. Посмотрели. Он сидит у себя в Италии на лавке. Он с Кенией не может играть в футбол», — сказал Быстров.

Напомним, сборная России избежала поражения в товарищеской игре с Кенией благодаря точному удару полузащитника ЦСКА Ивана Облякова на 89-й минуте матча. Сборная Кении занимает 109-е место в рейтинге ФИФА и является 25-й по силе национальной командой Африки.

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