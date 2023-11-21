Глава РФС допустил проведение матча сборных России и Китая

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«Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, вчера в Волгограде сборная России в товарищеском матче обыграла национальную команду Кубы со счетом 8:0.

Ранее весной, Дюков после заседания исполкома РФС, на котором были определены ближайшие планы сборной России уже говорил о том, что в будущем возможно проведения матча между национальными командами России и Китая.