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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Глава РФС допустил проведение матча сборных России и Китая

Президент РФС Александр Дюков допустил проведение товарищеского матча сборной России с командой Китая в следующем году.

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«Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Напомним, вчера в Волгограде сборная России в товарищеском матче обыграла национальную команду Кубы со счетом 8:0.

Ранее весной, Дюков после заседания исполкома РФС, на котором были определены ближайшие планы сборной России уже говорил о том, что в будущем возможно проведения матча между национальными командами России и Китая.

Сборная России находится на 39-м месте в рейтинге ФИФА, национальная команда Китая располагается на 79-й строчке.

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