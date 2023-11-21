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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:31 (мск), источник: Sportmail.ru

Ловчев дал оценку игре сборной России: Никакого «расслабона»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что сборная России хорошо себя показала в товарищеском матче с национальной командой Кубы.

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Вчера, на стадионе в Волгограде россияне разгромили кубинцев в товарищеском матче со счетом 8:0.

«Отношение к игре было таким, которое я и хотел видеть. Никакого “расслабона”, собранность и игра до последних минут. Увидел то, что вижу у сильнейших сборных вне зависимости от соперника, — играем до конца, реализуем свои шансы и добиваемся крупного счета.

Понятно, что соперник был не самый сильный. Но таким же — не самым сильным — был и предыдущий соперник, Кения. Но отношение к игре было разным, как разным был и антураж.

В Турции был пустой стадион, в Волгограде аншлаг — и тут нельзя играть академично. Сборная играла до самого конца матча — в конце был момент, когда кубинцы пошли в атаку, наших 9 человек вернулись к своей штрафной, доигрывая эпизод до конца», — написал Ловчев в своем телегарм-канале.

Также Евгений Ловчев отметил лидеров сборной и обозначил недостатки.

«То, что забили много — очень хорошо. Видны лидеры — в первую очередь, Головин, который великолепно себя проявил. Он задает тон, не расслабляется — и глядя на то, как играет этот парень, тянутся и остальные. А пас, который отдал Головин на гол Облякову — просто великолепно. Хороши Обляков, Кузяев. Я бы выделил этих троих, они выделялись явно.

При этом есть и недостатки. Плохой первый пас наших защитников, в целом не лучшая их техническая оснащенность.

В целом же выделю главное — увидел лучшее, чем было, отношение к национальной команде и зрителю. После игры с Кенией это архиважно. Никто себя не берег, играли с полной самоотдачей, пониманием важности матча — после жесткой критики с предыдущего матча все хотели показать другое отношение. Забивали еще и еще, никто не успокаивался. В общем — такое отношение к национальной команде, к зрителю надо перенести и на следующий год», — добавил Ловчев.

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