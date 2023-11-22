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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная Бразилии выпадет из топ-3 рейтинга ФИФА

Сборная Бразилии потеряет две позиции в обновленном рейтинге ФИФА, который официально опубликуют 30 ноября.

Бразилия
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Источник: Reuters

Бразильцы займут пятое место вместо третьего. Сборная Англии станет третьей, а Бельгия поднимется на четвертую строчку.

Лидером рейтинга останется сборная Аргентины, на втором месте — Франция. В топ-10 произойдет еще одно изменение: Нидерланды опередят Португалию, поднявшись с седьмой на шестую строчку.

Напомним, сборная Бразилии проиграла Аргентине в скандальном матче отбора на ЧМ-2026 со счетом 0:1. Единственный мяч на 63-й минуте забил Николас Отаменди после подачи с углового. Бразильцы были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве. На 81-й минуте за грубость был удален вышедший на замену полузащитник Жоэлинтон.

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