Салах получил травму на Кубке африканских наций

Салах получил травму в матче группового этапа против команды Ганы, который завершился со счетом 2:2. Нападающий вышел в стартовом составе, но в концовке первого тайма покинул поле из-за повреждения. По информации источника, у Салаха подозрение на травму подколенного сухожилия.

«Я надеюсь, что это не большая проблема, но сейчас я не знаю, потому что еще слишком рано что-то говорить. Думаю, это не опасно, но посмотрим. Посмотрим, восстановится ли Салах», — приводит слова главного тренера сборной Египта Руйи Витории ESPN.