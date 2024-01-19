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09:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Салах получил травму на Кубке африканских наций

Лидер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил травму на Кубке африканских наций, сообщает ESPN.

Египет
Ливерпуль
Гана
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Источник: Reuters

Салах получил травму в матче группового этапа против команды Ганы, который завершился со счетом 2:2. Нападающий вышел в стартовом составе, но в концовке первого тайма покинул поле из-за повреждения. По информации источника, у Салаха подозрение на травму подколенного сухожилия.

«Я надеюсь, что это не большая проблема, но сейчас я не знаю, потому что еще слишком рано что-то говорить. Думаю, это не опасно, но посмотрим. Посмотрим, восстановится ли Салах», — приводит слова главного тренера сборной Египта Руйи Витории ESPN.

Салах в текущем сезоне АПЛ провел за «Ливерпуль» 27 матчей, в которых забил 18 голов и сделал девять результативных передач.

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