Салах получил травму на Кубке африканских наций
Лидер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил травму на Кубке африканских наций, сообщает ESPN.
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Салах получил травму в матче группового этапа против команды Ганы, который завершился со счетом 2:2. Нападающий вышел в стартовом составе, но в концовке первого тайма покинул поле из-за повреждения. По информации источника, у Салаха подозрение на травму подколенного сухожилия.
«Я надеюсь, что это не большая проблема, но сейчас я не знаю, потому что еще слишком рано что-то говорить. Думаю, это не опасно, но посмотрим. Посмотрим, восстановится ли Салах», — приводит слова главного тренера сборной Египта Руйи Витории ESPN.
Салах в текущем сезоне АПЛ провел за «Ливерпуль» 27 матчей, в которых забил 18 голов и сделал девять результативных передач.