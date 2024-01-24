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18:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Кот-д’Ивуар уволил тренера по ходу домашнего Кубка Африки

При этом сборная Кот-д'Ивуара сохраняет шансы на выход в плей-офф континентального первенства.

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Источник: AFP 2023

Француз Жан-Луи Гассе уволен с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара по футболу из-за выступления команды на домашнем Кубке африканских наций, сообщается в официальной странице местной федерации футбола в соцсетях.

Вместо Гассе, руководившего сборной с мая 2022 года, исполняющим обязанности главного тренера команды назначен бывший футболист ивуарийской сборной Эмерс Фаэ.

Сборная Кот-д'Ивуара стартовала на домашнем турнире с победы над командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:0, но в двух оставшихся матчах группового этапа потерпела поражения. Ивуарийцы уступили сборным Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4) и заняли третье место в группе A. «Слоны» сохраняют шансы на выход в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в группе.

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Кот-д’Ивуар уволил тренера по ходу домашнего Кубка Африки
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