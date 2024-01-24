Кот-д’Ивуар уволил тренера по ходу домашнего Кубка Африки

Француз Жан-Луи Гассе уволен с поста главного тренера сборной Кот-д'Ивуара по футболу из-за выступления команды на домашнем Кубке африканских наций, сообщается в официальной странице местной федерации футбола в соцсетях.

Сборная Кот-д'Ивуара стартовала на домашнем турнире с победы над командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:0, но в двух оставшихся матчах группового этапа потерпела поражения. Ивуарийцы уступили сборным Нигерии (0:1) и Экваториальной Гвинеи (0:4) и заняли третье место в группе A. «Слоны» сохраняют шансы на выход в плей-офф как одна из четырех лучших команд, занявших третье место в группе.