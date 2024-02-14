Сон вывихнул палец в конфликте с партнерами по сборной Кореи

Как сообщает английское издание The Sun, накануне матча с Иорданией несколько игроков сборной Южной Кореи собирались быстро покинуть столовую, чтобы поиграть в настольный теннис. Капитану команды Сон Хын Мину это не понравилось, так как он видел в ужине возможность для сплочения команды.

«Ссора возникла на пустом месте. Несколько молодых игроков очень быстро поели и ушли, чтобы сыграть в пинг-понг. Сон попросил их вернуться и сесть, а в ответ услышал неуважительные слова. Через несколько секунд вспыхнул конфликт, и игроков пришлось разнимать. Сон сильно повредил палец, пытаясь всех успокоить», — цитирует The Sun неназванного источника.

По данным источника, среди игроков, хотевших уйти, был полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин. Против Иордании Сон играл со специальным фиксатором на пальцах.

В полуфинале Кубка Азии сборная Южной Кореи уступила Иордании со счетом 0:2, которая затем в финальном матче проиграла сборной Катара. Корейцы, являясь одной из сильнейших команд Азии, не побеждают в континентальном первенстве с 1960 года.