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09:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Сон вывихнул палец в конфликте с партнерами по сборной Кореи

Инцидент произошел перед полуфинальным матчем Кубка Азии со сборной Иордании.

Иордания
Южная Корея
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Как сообщает английское издание The Sun, накануне матча с Иорданией несколько игроков сборной Южной Кореи собирались быстро покинуть столовую, чтобы поиграть в настольный теннис. Капитану команды Сон Хын Мину это не понравилось, так как он видел в ужине возможность для сплочения команды.

«Ссора возникла на пустом месте. Несколько молодых игроков очень быстро поели и ушли, чтобы сыграть в пинг-понг. Сон попросил их вернуться и сесть, а в ответ услышал неуважительные слова. Через несколько секунд вспыхнул конфликт, и игроков пришлось разнимать. Сон сильно повредил палец, пытаясь всех успокоить», — цитирует The Sun неназванного источника.

По данным источника, среди игроков, хотевших уйти, был полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин. Против Иордании Сон играл со специальным фиксатором на пальцах.

В полуфинале Кубка Азии сборная Южной Кореи уступила Иордании со счетом 0:2, которая затем в финальном матче проиграла сборной Катара. Корейцы, являясь одной из сильнейших команд Азии, не побеждают в континентальном первенстве с 1960 года.

31-летний футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — капитан и лидер сборной Южной Кореи. На его счету 123 матча за национальную команду, в которых он забил 44 мяча.

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