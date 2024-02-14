Сон вывихнул палец в конфликте с партнерами по сборной Кореи
Инцидент произошел перед полуфинальным матчем Кубка Азии со сборной Иордании.
Иордания
Южная Корея
Инцидент произошел перед полуфинальным матчем Кубка Азии со сборной Иордании.
Как сообщает английское издание The Sun, накануне матча с Иорданией несколько игроков сборной Южной Кореи собирались быстро покинуть столовую, чтобы поиграть в настольный теннис. Капитану команды Сон Хын Мину это не понравилось, так как он видел в ужине возможность для сплочения команды.
«Ссора возникла на пустом месте. Несколько молодых игроков очень быстро поели и ушли, чтобы сыграть в пинг-понг. Сон попросил их вернуться и сесть, а в ответ услышал неуважительные слова. Через несколько секунд вспыхнул конфликт, и игроков пришлось разнимать. Сон сильно повредил палец, пытаясь всех успокоить», — цитирует The Sun неназванного источника.
По данным источника, среди игроков, хотевших уйти, был полузащитник «ПСЖ» Ли Кан Ин. Против Иордании Сон играл со специальным фиксатором на пальцах.
В полуфинале Кубка Азии сборная Южной Кореи уступила Иордании со счетом 0:2, которая затем в финальном матче проиграла сборной Катара. Корейцы, являясь одной из сильнейших команд Азии, не побеждают в континентальном первенстве с 1960 года.
31-летний футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин — капитан и лидер сборной Южной Кореи. На его счету 123 матча за национальную команду, в которых он забил 44 мяча.