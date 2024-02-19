Сборная России сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

«Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал. Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — написал Коновалов.

В июне 2023 года РФС заключил контракт с отечественной компанией Jogel, которая будет новым техническим спонсором сборной России. Соглашение рассчитано до 2026 года. Экипировщик обещал представить новый комплект формы не раньше марта 2024 года. В августе основатель бренда Jogel Артур Мовсесян сообщил, что новая форма будет выполнена в красном цвете с элементами фольклора.

Предыдущим техническим спонсором сборной России была немецкая компания Adidas, которая занималась поставками формы с 2008 года. В марте 2022 года компания приостановила действие соглашения. Несмотря на это, сборная России продолжала проводить товарищеские матчи в комплектах от Adidas.