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08:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

Национальная сборная России проведет товарищеские матчи против Сербии и Парагвая в новой форме. Об этом сообщает PR-менеджер РФС Дмитрий Коновалов в своем телеграм-канале.

Россия
Парагвай
СербияТоварищеские матчи: календарь
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Источник: Чемпионат.com

«Сборная сыграет в принципиально новой форме, что уже само по себе событие. Важно красиво донести людям смыслы и ценности, заложенные в визуал. Ближе к мартовским праздникам ждите бомбезный дроп как в диджитал, так и физическом воплощении!» — написал Коновалов.

В июне 2023 года РФС заключил контракт с отечественной компанией Jogel, которая будет новым техническим спонсором сборной России. Соглашение рассчитано до 2026 года. Экипировщик обещал представить новый комплект формы не раньше марта 2024 года. В августе основатель бренда Jogel Артур Мовсесян сообщил, что новая форма будет выполнена в красном цвете с элементами фольклора.

Предыдущим техническим спонсором сборной России была немецкая компания Adidas, которая занималась поставками формы с 2008 года. В марте 2022 года компания приостановила действие соглашения. Несмотря на это, сборная России продолжала проводить товарищеские матчи в комплектах от Adidas.

Матч со сборной Сербии пройдет 21 марта, с Парагваем — 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».

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