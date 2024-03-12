Русскоязычного игрока Вальдемара Антона вызвали в сборную Германии

Вальдемар Антон родился 20 июля 1996 года в городе Алмалык, который находится в Ташкентской области Узбекистана. Родители Антона родились в Узбекистане и позднее переехали в Германию. Футболист и родители русскоязычные, которые в то же время владеют и немецким языком.

Антон 12 лет выступал за «Ганновер», а летом 2020 года перешел в «Штутгарт» и недавно продлил контракт с клубом до лета 2025 года.