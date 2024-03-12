Русскоязычного игрока Вальдемара Антона вызвали в сборную Германии
Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон, который имеет российские корни, получил вызов в сборную Германии для участия в товарищеских матчах, сообщает Sky Sport.
Германия
Штутгарт
Вальдемар Антон родился 20 июля 1996 года в городе Алмалык, который находится в Ташкентской области Узбекистана. Родители Антона родились в Узбекистане и позднее переехали в Германию. Футболист и родители русскоязычные, которые в то же время владеют и немецким языком.
Антон 12 лет выступал за «Ганновер», а летом 2020 года перешел в «Штутгарт» и недавно продлил контракт с клубом до лета 2025 года.
В одном из интервью в июле 2016 года Антон заявил, что хотел бы сыграть за сборную России, если представится такая возможность. В 2018 году РФС хотел натурализовать игрока, а экс-тренер Станислав Черчесов рассматривал его кандидатуру на вызов в сборную, но этого не случилось.