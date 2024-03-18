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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Сборная России опубликовала селфи Чалова с актером Биковичем

На этой неделе сборным России и Сербии предстоит провести совместную товарищескую встречу.

Россия

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала фотографию нападающего Федора Чалова с сербско-российским актёром Милошем Биковичем, который известен по фильмам «Холоп», «Солнечный удар», «Лед», «Балканский рубеж» и «Отель Белград» и другим.

Также Бикович снялся в видеоролике, посвященном матчу. На протяжении всего видео актер пытается выбрать, за какую команду ему болеть — российскую или сербскую.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские клубы и сборные последние два года отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина проведет две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта). Матч с серской командой пройдет на стадионе «Динамо» в Москве.

 Сборная России опубликовала селфи Чалова с актером Биковичем
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