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09:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады в Париже

В Париже прошла жеребьевка мужского футбольного турнира летних Олимпийских игр 2024 года.

Источник: Olympics.com

В группу А к хозяевам турнира попали команды США и Новой Зеландии, а также победитель межконтинентального плей-офф с участием команд Азии и Африки, который определится в мае.

На данный момент известны 12 из 16 участников олимпийского турнира:

  • Группа А: Франция, США, Новая Зеландия, победитель межконтинентального плей-офф;
  • Группа B: Аргентина, Марокко, Украина, бронзовый призер чемпионата Азии U-23;
  • Группа C: Испания, Египет, Доминиканская Республика, серебряный призер чемпионата Азии U-23;
  • Группа D: Парагвай, Мали, Израиль, победитель чемпионата Азии U-23.

Молодежный чемпионат Азии U-23 пройдет с 15 апреля по 3 мая в Катаре. В турнире примут участие 16 команд.

На Олимпиаде смогут выступать футболисты, которым на момент Игр будет не более 23 лет. При этом в заявку каждой команды могут быть включены три футболиста более старшего возраста.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Финал футбольного олимпийского турнира пройдет 9 августа на стадионе «Парк де Пренс». Действующий победитель турнира сборная Бразилии не сыграет в Париже, так как не сумела пройти квалификацию, проиграв в решающих матчах Парагваю (0:1) и Аргентине (0:1).

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