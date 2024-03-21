Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады в Париже

В группу А к хозяевам турнира попали команды США и Новой Зеландии, а также победитель межконтинентального плей-офф с участием команд Азии и Африки, который определится в мае.

На данный момент известны 12 из 16 участников олимпийского турнира:

Группа А: Франция, США, Новая Зеландия, победитель межконтинентального плей-офф;

Франция, США, Новая Зеландия, победитель межконтинентального плей-офф; Группа B: Аргентина, Марокко, Украина, бронзовый призер чемпионата Азии U-23;

Аргентина, Марокко, Украина, бронзовый призер чемпионата Азии U-23; Группа C: Испания, Египет, Доминиканская Республика, серебряный призер чемпионата Азии U-23;

Испания, Египет, Доминиканская Республика, серебряный призер чемпионата Азии U-23; Группа D: Парагвай, Мали, Израиль, победитель чемпионата Азии U-23.

Молодежный чемпионат Азии U-23 пройдет с 15 апреля по 3 мая в Катаре. В турнире примут участие 16 команд.

На Олимпиаде смогут выступать футболисты, которым на момент Игр будет не более 23 лет. При этом в заявку каждой команды могут быть включены три футболиста более старшего возраста.