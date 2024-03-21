Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпиады в Париже
В Париже прошла жеребьевка мужского футбольного турнира летних Олимпийских игр 2024 года.
В Париже прошла жеребьевка мужского футбольного турнира летних Олимпийских игр 2024 года.
В группу А к хозяевам турнира попали команды США и Новой Зеландии, а также победитель межконтинентального плей-офф с участием команд Азии и Африки, который определится в мае.
На данный момент известны 12 из 16 участников олимпийского турнира:
Молодежный чемпионат Азии U-23 пройдет с 15 апреля по 3 мая в Катаре. В турнире примут участие 16 команд.
На Олимпиаде смогут выступать футболисты, которым на момент Игр будет не более 23 лет. При этом в заявку каждой команды могут быть включены три футболиста более старшего возраста.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Финал футбольного олимпийского турнира пройдет 9 августа на стадионе «Парк де Пренс». Действующий победитель турнира сборная Бразилии не сыграет в Париже, так как не сумела пройти квалификацию, проиграв в решающих матчах Парагваю (0:1) и Аргентине (0:1).