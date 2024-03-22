Кустурица назвал худшего «актера» в матче Россия — Сербия

На 21-й минуте матча при счете 0:0 турецкий судья удалил защитника сербской команды Милана Гайича. Игрок московского ЦСКА прихватил за руку в штрафной площади Даниила Хлусевича, после чего тот оказался на газоне. Кардешлер назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Антон Миранчук.
«Кто был худшим “актером” матча? Судья, он не был хорошим, но и Россия сыграла очень хорошо, а Сербия — нет. Если бы это был матч лиги или чемпионата, то они бы так не играли, потому что у этих игроков очень много денег и они берегли себя, чтобы не получить травму.
Без удаления матч получился бы лучше, а когда десять игроков сопротивляются против одиннадцати, то отыграться практически невозможно. Но у нас тоже есть хорошие игроки — Митрович, Савич, Костич», — сказал Кустурица.
В понедельник, 25 марта, сборная России сыграет еще один товарищеский матч в Москве против сборной Парагвая.