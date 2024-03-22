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Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
13:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Кустурица назвал худшего «актера» в матче Россия — Сербия

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что главный арбитр матча Россия — Сербия (4:0) Арда Кардешлер хуже всех справился со своей ролью на поле. Об этом сообщает ТАСС.

Россия
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28
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На 21-й минуте матча при счете 0:0 турецкий судья удалил защитника сербской команды Милана Гайича. Игрок московского ЦСКА прихватил за руку в штрафной площади Даниила Хлусевича, после чего тот оказался на газоне. Кардешлер назначил одиннадцатиметровый удар, который реализовал Антон Миранчук.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Кто был худшим “актером” матча? Судья, он не был хорошим, но и Россия сыграла очень хорошо, а Сербия — нет. Если бы это был матч лиги или чемпионата, то они бы так не играли, потому что у этих игроков очень много денег и они берегли себя, чтобы не получить травму.

Без удаления матч получился бы лучше, а когда десять игроков сопротивляются против одиннадцати, то отыграться практически невозможно. Но у нас тоже есть хорошие игроки — Митрович, Савич, Костич», — сказал Кустурица.

В понедельник, 25 марта, сборная России сыграет еще один товарищеский матч в Москве против сборной Парагвая.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
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