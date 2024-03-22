Кустурица назвал худшего «актера» в матче Россия — Сербия

«Кто был худшим “актером” матча? Судья, он не был хорошим, но и Россия сыграла очень хорошо, а Сербия — нет. Если бы это был матч лиги или чемпионата, то они бы так не играли, потому что у этих игроков очень много денег и они берегли себя, чтобы не получить травму.



Без удаления матч получился бы лучше, а когда десять игроков сопротивляются против одиннадцати, то отыграться практически невозможно. Но у нас тоже есть хорошие игроки — Митрович, Савич, Костич», — сказал Кустурица.