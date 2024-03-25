Хлусевич рассказал, почему не обменялся футболками с сербами
Защитник сборной России и «Спартака» Даниил Хлусевич не стал меняться футболками после матча со сборной Сербии.
Защитник сборной России и «Спартака» Даниил Хлусевич не стал меняться футболками после матча со сборной Сербии.
21 марта сборная России на московском стадионе «Динамо» в товарищеском матче разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.
Защитник сборной России по футболу Даниил Хлусевич поделился, почему не пожелал обменяться футболками с игроками сборной Сербии.
«Я ни с кем не менялся футболками из сборной Сербии. Все-таки новые футболки, нужно себе оставить», — цитирует Хлусевича ТАСС.
Сборная России провела первый матч в новой форме. 10 марта она была представлена на Международной выставке-форуме «Россия». Техническим партнером выступила отечественная компания Jogel, с 2008 года сборная России играла в экипировке Adidas.
23-летний Хлусевич играет за «Спартак» с 2022 года. Раннее футболист выступал за тульский «Арсенал». На счету Даниила 6 матчей за национальную команду.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.