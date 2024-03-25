Хлусевич рассказал, почему не обменялся футболками с сербами

21 марта сборная России на московском стадионе «Динамо» в товарищеском матче разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

Защитник сборной России по футболу Даниил Хлусевич поделился, почему не пожелал обменяться футболками с игроками сборной Сербии.

«Я ни с кем не менялся футболками из сборной Сербии. Все-таки новые футболки, нужно себе оставить», — цитирует Хлусевича ТАСС.

Сборная России провела первый матч в новой форме. 10 марта она была представлена на Международной выставке-форуме «Россия». Техническим партнером выступила отечественная компания Jogel, с 2008 года сборная России играла в экипировке Adidas.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=79191648011ae2e1&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240859&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний Хлусевич играет за «Спартак» с 2022 года. Раннее футболист выступал за тульский «Арсенал». На счету Даниила 6 матчей за национальную команду.