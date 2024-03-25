Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Болгария
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Парагвай
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Северная Македония
Футбол. Сборные
21:00
Швеция
Албания
Футбол. Сборные
24.03
Италия
Эквадор
20
Футбол. Сборные
24.03
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
00
Все события
Футбол. Товарищеские матчи. Последние результаты
24.03
Италия
Эквадор
20
24.03
Сан-Марино
Сент-Киттс и Невис
00
23.03
Франция
Германия
02
23.03
Хорватия
Тунис
П 5:4
00
23.03
Англия
Бразилия
01
23.03
Дания
Швейцария
00
23.03
Ирландия
Бельгия
00
23.03
Словакия
Австрия
02
Футбол. Товарищеские матчи. Все результаты
12:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Хлусевич рассказал, почему не обменялся футболками с сербами

Защитник сборной России и «Спартака» Даниил Хлусевич не стал меняться футболками после матча со сборной Сербии.

Россия
СербияТоварищеские матчи: календарь
Источник: РИА "Новости"

21 марта сборная России на московском стадионе «Динамо» в товарищеском матче разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

Защитник сборной России по футболу Даниил Хлусевич поделился, почему не пожелал обменяться футболками с игроками сборной Сербии.

«Я ни с кем не менялся футболками из сборной Сербии. Все-таки новые футболки, нужно себе оставить», — цитирует Хлусевича ТАСС.

Сборная России провела первый матч в новой форме. 10 марта она была представлена на Международной выставке-форуме «Россия». Техническим партнером выступила отечественная компания Jogel, с 2008 года сборная России играла в экипировке Adidas.

Во время загрузки произошла ошибка.

23-летний Хлусевич играет за «Спартак» с 2022 года. Раннее футболист выступал за тульский «Арсенал». На счету Даниила 6 матчей за национальную команду.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

Россия
4:0
Первый тайм: 2:0
Сербия
 Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память жертв...
Левандовски подарили «Золотой мяч», сделанный из спичек
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь