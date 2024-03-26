Черчесов может возглавить сборную Азербайджана

По информации источника, 60-летний специалист входит в шорт-лист Федерации футбола Азербайджана. Помимо Черчесова в него входят еще два человека. Отмечается, что азербайджанская сторона пока не сделала официальное предложение.

Ранее сообщалось, что сборную Азербайджана может возглавить Курбан Бердыев.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен в июле прошлого года. C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и сумел вывести ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.