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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов может возглавить сборную Азербайджана

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Азербайджана. Об этом сообщает «Чемпионат».

Азербайджан
Источник: Спорт-Экспресс

По информации источника, 60-летний специалист входит в шорт-лист Федерации футбола Азербайджана. Помимо Черчесова в него входят еще два человека. Отмечается, что азербайджанская сторона пока не сделала официальное предложение.

Ранее сообщалось, что сборную Азербайджана может возглавить Курбан Бердыев.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен в июле прошлого года. C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и сумел вывести ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Последним главным тренером сборной Азербайджана был итальянец Джанни Де Бьязи, который возглавлял команду с августа 2020 года по ноябрь 2023 года. Под его руководством команда не сумела квалифицироваться на ЧМ-2022 и Евро-2024, проиграв 12 из 16 матчей отбора.

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