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12:45 (мск), источник: Sportmail.ru

17-летний Эндрик превзошел Пеле и Роналдо в сборной Бразилии

Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик установил рекорд, забив два мяча за сборную Бразилии в течение первых 49 минут на поле.

Бразилия
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Нападающий «Палмейраса» забил гол в товарищеском матче против сборной Испании, который закончился со счетом 3:3. Ранее он же стал автором единственного мяча в игре с англичанами. В обеих встречах Эндрик вышел на замену, и ему понадобилось 49 минут, чтобы забить два гола за сборную Бразилии.

Отметим, что Пеле потребовалось 64 минуты на два первых мяча за национальную команду, а Роналдо — 529 минут.

В декабре 2022 года Эндрик был приобретен мадридским «Реалом» у «Палмейраса» за €45 млн. Бразилец пополнит состав «королевского клуба» ближайшим летом, когда ему исполнится 18 лет. Эндрик провел за первую команду «Палмейраса» 66 матчей и забил 18 мячей.

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