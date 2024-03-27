17-летний Эндрик превзошел Пеле и Роналдо в сборной Бразилии

Нападающий «Палмейраса» забил гол в товарищеском матче против сборной Испании, который закончился со счетом 3:3. Ранее он же стал автором единственного мяча в игре с англичанами. В обеих встречах Эндрик вышел на замену, и ему понадобилось 49 минут, чтобы забить два гола за сборную Бразилии.