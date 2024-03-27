17-летний Эндрик превзошел Пеле и Роналдо в сборной Бразилии
Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик установил рекорд, забив два мяча за сборную Бразилии в течение первых 49 минут на поле.
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Будущий новичок мадридского «Реала» Эндрик установил рекорд, забив два мяча за сборную Бразилии в течение первых 49 минут на поле.
Нападающий «Палмейраса» забил гол в товарищеском матче против сборной Испании, который закончился со счетом 3:3. Ранее он же стал автором единственного мяча в игре с англичанами. В обеих встречах Эндрик вышел на замену, и ему понадобилось 49 минут, чтобы забить два гола за сборную Бразилии.
Отметим, что Пеле потребовалось 64 минуты на два первых мяча за национальную команду, а Роналдо — 529 минут.
В декабре 2022 года Эндрик был приобретен мадридским «Реалом» у «Палмейраса» за €45 млн. Бразилец пополнит состав «королевского клуба» ближайшим летом, когда ему исполнится 18 лет. Эндрик провел за первую команду «Палмейраса» 66 матчей и забил 18 мячей.