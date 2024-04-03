Ибрагимович в июне проведет прощальный матч за сборную Швеции

Последний раз Златан выходил на поле в марте 2023 года во время отборочного матча Евро-2024 против сборной Бельгии (0:3). В этом матче он стал самым возрастным игроком в истории отборов к Евро, появившись на поле в возрасте 41 года и 172 дней. С тех пор Ибрагимович не появлялся на поле в официальных матчах как за сборную, так и за клуб.