Глава КФФ — о матче со сборной России: Футбол объединяет народы

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о заинтересованности в организации товарищеского матча между сборными Казахстана и России.

«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», — цитирует Барменкулова РИА Новости.

Главным тренером сборной Казахстана по футболу является россиянин Магомед Адиев, который также с недавнего времени возглавляет клуб РПЛ «Ахмат». В Федерации футбола Казахстана заявили, что 1 июня Магомед Адиев вернется к работе в сборной.

Под руководством Адиева сборная Казахстана одержала в квалификации к Евро-2024 шесть побед и до последнего тура боролась за прямую путевку на чемпионат Европы. Казахи дважды обыграли сборные Сан-Марино и Северной Ирландии, а также победили дома полуфиналиста последнего Евро сборную Дании и в выездном матче — сборную Финляндии. В весенних матчах плей-офф пути C сборная Казахстана крупно уступила команде Греции и упустила возможность побороться за выход на континентальное первенство.

Клубы и сборные из России отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Команда Казахстана может стать второй сборной из зоны УЕФА, с которой сборная России сыграет за последние два года. В конце марта россияне в товарищеском домашнем матче разгромили сборную Сербии со счетом 4:0.