Младший сын Ибрагимовича забил победный гол за сборную: видео

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ade62c8756814da5&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241113" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Винсент Ибрагимович забил гол на 52-й минуте матча со сборной Бельгии. В конце прошлого года он был впервые приглашен в юношескую сборную Швеции U15.

«Он хорош в игре в пас, хорошо располагается и ориентируется на поле, хорошо завершает атаки», — сказал тренер команды Аксель Чьелль.

У Златана и его девушки Хелены Сегер также есть еще один сын Максимилиан, он старше Винсента на два года.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович проведет прощальный матч за национальную команду. 8 июня на «Френдс Арене» в пригороде Стокгольма сборная Швеции проведет товарищеский матч с Сербией. 42-летний нападающий сыграет в этом матче несмотря на то, что прошлым летом завершил игровую карьеру.

Ибрагимович провел за сборную Швеции 122 матча и забил 62 мяча. Он признавался лучшим футболистом страны рекордные 12 раз.