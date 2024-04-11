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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Младший сын Ибрагимовича забил победный гол за сборную: видео

Младший сын Златана Ибрагимовича Винсент забил победный гол в составе сборной Швеции в товарищеском матче против Бельгии.

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Винсент Ибрагимович забил гол на 52-й минуте матча со сборной Бельгии. В конце прошлого года он был впервые приглашен в юношескую сборную Швеции U15.

«Он хорош в игре в пас, хорошо располагается и ориентируется на поле, хорошо завершает атаки», — сказал тренер команды Аксель Чьелль.

У Златана и его девушки Хелены Сегер также есть еще один сын Максимилиан, он старше Винсента на два года.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович проведет прощальный матч за национальную команду. 8 июня на «Френдс Арене» в пригороде Стокгольма сборная Швеции проведет товарищеский матч с Сербией. 42-летний нападающий сыграет в этом матче несмотря на то, что прошлым летом завершил игровую карьеру.

Ибрагимович провел за сборную Швеции 122 матча и забил 62 мяча. Он признавался лучшим футболистом страны рекордные 12 раз.

Последний раз Златан выходил на поле в марте 2023 года во время отборочного матча Евро-2024 против сборной Бельгии (0:3). В этой встрече он стал самым возрастным игроком в истории отборов к Евро, его возраст составлял 41 год и 172 дня. С тех пор Ибрагимович не играл в официальных матчах как за сборную, так и за клуб.

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