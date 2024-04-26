РФС назвал ориентиром для возвращения сборной отбор на ЧМ-2030

Как сообщается на официальном сайте РФС, ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028 года.

На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития. Концепция подразумевает увеличение количества кандидатов в сборную, в том числе молодых игроков, регулярно выступающих в РПЛ. В концепции предлагается ежегодно проводить до 10 товарищеских матчей в официальные окна ФИФА. По ходу реализации концепции необходимо постепенно увеличивать долю конкурентных матчей с соперниками из топ-80 рейтинга ФИФА, сообщается на сайте РФС.

Помимо товарищеских матчей, концепцией предлагается проведение в России или за рубежом коммерческого товарищеского турнира с приглашением сборных-участниц чемпионатов мира и континентальных первенств.

С конца февраля 2022 года сборные и клубы из России отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские встречи. В последнем на данный момент матче подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Сербию со счетом 4:0.

Следующая товарищеская встреча у сборной России запланирована на 8 июня в Минске со сборной Беларуси.