Семь игроков РПЛ попали в расширенный состав сборной Беларуси

Трое и семи футболистов представляют калининградскую «Балтику», также три выбранных игрока выступают за «Урал». Еще пять спортсменов, попавших в расширенный состав, который опубликован в телеграм-канале сборной, представляют команды Первой лиги.

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Павел Забелин («Сокол», Саратов, Россия), Денис Левицкий, Алексей Залеский (оба — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Павел Чикида («Славия-Мозырь»), Максим Касараб («Динамо-Брест»), Илья Москаленчик («Тюмень», Россия).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Иван Бахар («Арсенал», Тула, Россия), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Юрий Ковалев, Кирилл Капленко (оба — «Балтика», Россия), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия), Евгений Березкин («Кызыл-Жар», Петропавловск, Казахстан), Кирилл Кириленко («Славия-Мозырь»), Ярослав Орешкевич («Динамо-Брест»).

Нападающие: Михаил Гордейчук («Динамо-Брест»), Виталий Лисакович («Балтика», Россия), Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Евгений Шикавка («Корона», Кельце, Польша), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Максим Скавыш («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

Окончательный список из 23-х футболистов на предстоящие матчи будет опубликован в конце мая.

Матч сборной России и Беларуси пройдет в Минске 7 июня на стадионе «Динамо». Это будет первая игра на выезде для сборной России в 2024 году. Матч будет учитываться в международном рейтинге ФИФА. Беларусь занимает 96-ю строчку в рейтинге ФИФА, Россия — 35-ю. С Израилем национальная команда Беларуси сыграет 11 июня.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241415&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.