Лучший ассистент РПЛ Глушенков вновь не попал в состав сборной

Пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на товарищеский матч со сборной Беларуси, который состоится 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

24-летний Максим Глушенков оформил 15 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ. Игрок «Локомотива» принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 18 результативными передачами. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Глушенков перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года. Ранее футболист играл за «Чертаново», «Спартак», «Химки» и «Крылья Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 7.5 миллионов евро.