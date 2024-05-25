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01:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучший ассистент РПЛ Глушенков вновь не попал в состав сборной

Футболист московского «Локомотива» Максим Глушенков был в расширенном списке, но не попал в окончательный состав сборной.

Россия
Локомотив
Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба сборной России объявила окончательный состав на товарищеский матч со сборной Беларуси, который состоится 7 июня в Минске на национальном олимпийском стадионе «Динамо».

24-летний Максим Глушенков оформил 15 результативных передач в нынешнем сезоне РПЛ. Игрок «Локомотива» принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 18 результативными передачами. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до конца 2026 года.

Глушенков перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года. Ранее футболист играл за «Чертаново», «Спартак», «Химки» и «Крылья Советов». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Глушенкова в 7.5 миллионов евро.

Ранее сборные России и Беларуси встречались четырежды. Последний матч прошел 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счетом 4:2.

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