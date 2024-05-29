Гренландия хочет играть с США, Канадой и Мексикой в КОНКАКАФ
Футбольная ассоциации Гренландии подала официальную заявку на вступление в КОНКАКАФ.
Футбольная ассоциации Гренландии подала официальную заявку на вступление в КОНКАКАФ.
Ранее Гренландия пыталась присоединиться к УЕФА, однако этого не произошло из-за отсутствия на острове соответствующей инфраструктуры. В настоящий момент местная сборная играет на открытом стадионе на 2000 мест, однако ассоциация планирует возвести на его месте специальный отапливаемый стадион с куполом, который позволит играть в футбол в экстремальных условиях Арктики.
Сборная Гренландии проводит неофициальные товарищеские матчи с 1980 года, но до сих пор не является членом ФИФА или какой-либо из континентальных конфедераций.
Вступление в КОНКАКАФ позволит команде квалифицироваться на крупные международные турниры, в том числе на чемпионат мира.
В случае одобрения заявки Гренландия станет 42-м членом КОНКАКАФ. Последнее расширение конфедерации произошло в 2014 году, когда к КОНКАКАФ присоединилась сборная Бонайре, представляющая небольшой остров в Карибском море с населением 24 тыс. человек. Бонайре является заморской территорий Нидерландов.
В июне у сборной Гренландии запланированы три товарищеских матча в Турции. Одним из соперников команды станет сборная Туркменистана.
Гренландия является крупнейшим островом на Земле с площадью более двух миллионов квадратных километров. Дания начала колонизировать остров еще в XVIII веке, а в 1953 году официально стала частью территории страны. Сейчас на территории Гренландии проживает около 56 тыс. человек.
Большинство гренландских игроков имеют право играть за сборную Дании. Самым известным уроженцем этого острова является бывший вингер «Челси» Йеспер Гронкьяер, на счету которого 80 матчей за датскую сборную.