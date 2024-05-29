Гренландия хочет играть с США, Канадой и Мексикой в КОНКАКАФ

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Ранее Гренландия пыталась присоединиться к УЕФА, однако этого не произошло из-за отсутствия на острове соответствующей инфраструктуры. В настоящий момент местная сборная играет на открытом стадионе на 2000 мест, однако ассоциация планирует возвести на его месте специальный отапливаемый стадион с куполом, который позволит играть в футбол в экстремальных условиях Арктики.

Сборная Гренландии проводит неофициальные товарищеские матчи с 1980 года, но до сих пор не является членом ФИФА или какой-либо из континентальных конфедераций.

Вступление в КОНКАКАФ позволит команде квалифицироваться на крупные международные турниры, в том числе на чемпионат мира.

В случае одобрения заявки Гренландия станет 42-м членом КОНКАКАФ. Последнее расширение конфедерации произошло в 2014 году, когда к КОНКАКАФ присоединилась сборная Бонайре, представляющая небольшой остров в Карибском море с населением 24 тыс. человек. Бонайре является заморской территорий Нидерландов.

В июне у сборной Гренландии запланированы три товарищеских матча в Турции. Одним из соперников команды станет сборная Туркменистана.

Гренландия является крупнейшим островом на Земле с площадью более двух миллионов квадратных километров. Дания начала колонизировать остров еще в XVIII веке, а в 1953 году официально стала частью территории страны. Сейчас на территории Гренландии проживает около 56 тыс. человек.