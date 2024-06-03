Черданцев — о шансах Казахстана выйти на ЧМ-2026: Огромный вызов

Известный российский комментатор Георгий Черданцев высказался о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана.

"Черчесов уже давно всем всем доказал. Мы например сейчас видим, что Жозе Моуринью уехал в Турцию, с точки зрения статуса это немного понижение. Думаю, что работать со сборной в какой-то степени интереснее и легче в психологическом плане. Когда ты работаешь в клубе, тем более тренер уровня Черчесова идет в команды, где нельзя расслабиться, это постоянный стресс и это тяжело. Физически и эмоционально возглавлять сборную легче. С другой стороны, сборная это статус. Плюс, он будет работать в стране, где может говорить на одном языке, это упрощает взаимодействие с футболистами.

И еще участие в отборе на чемпионат мира — это престижно. Тем более сборная Казахстана перспективная команда, для Черчесова это огромный вызов — вывести сборную Казахстана на большой турнир", — приводит слова Черданцева Vesti.kz.

Также Черданцев назвал мифом представление о том, что Черчесов — жесткий тренер.

«Насколько я знаю, у него индивидуальный подход к игрокам, он может управлять и кнутом, и пряником. Да, он требовательный, но это не значит, что он жесткий. С его колоссальным опытом он может находить подход к разным футболистам. Если далеко не ходить за примером, он мне рассказывал, что в “Ференцвароше” у него был игрок с непростым характером, его перевели в дубль. Вскоре Черчесов попросил его вернуть в основу, а в руководстве его спрашивали зачем, ведь это невменяемый футболист. Саламович настоял и попросил дать шанс, в результате этот игрок стал одним из лидеров в чемпионском сезоне.

Ну или тот же Дзюба, у него свой характер, честолюбие, не у всех получается с ним найти общий язык, но Черчесов сделал это. Да, есть и обратные примеры, но не бывает такого, что у тренера со всеми хорошие отношения. Та же история с Денисовым — это исключение", — добавил комментатор.