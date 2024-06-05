Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в июньских матчах
7-го и 11 июня сборная Казахстана проведет две встречи с командами из постсоветского пространства.
7-го и 11 июня сборная Казахстана проведет две встречи с командами из постсоветского пространства.
Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить командой в ближайших товарищеских матчах.
7 июня казахстанские футболисты в Ереване сыграют с командой Армении, а 11 июня — в венгерском городе Сомбатхей со сборной Азербайджана. К данным играм сборную будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев.
Станислав Черчесов будет руководить сборной начиная с сентябрьских матчей Лиги наций. Первая игра, которую Черчесов проведет во главе команды, — 6 сентября матч в Алматы против сборной Норвегии. Сборная Казахстана в группе B3 сыграет с командами Норвегии, Австрии и Словении.
3 июня Казахстанская федерация футбола сообщила о назначении 60-летнего Черчесова. Специалист находился без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».