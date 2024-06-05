Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в июньских матчах

Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить командой в ближайших товарищеских матчах.

7 июня казахстанские футболисты в Ереване сыграют с командой Армении, а 11 июня — в венгерском городе Сомбатхей со сборной Азербайджана. К данным играм сборную будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев.

Станислав Черчесов будет руководить сборной начиная с сентябрьских матчей Лиги наций. Первая игра, которую Черчесов проведет во главе команды, — 6 сентября матч в Алматы против сборной Норвегии. Сборная Казахстана в группе B3 сыграет с командами Норвегии, Австрии и Словении.