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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в июньских матчах

7-го и 11 июня сборная Казахстана проведет две встречи с командами из постсоветского пространства.

Казахстан
Армения
АзербайджанТоварищеские матчи: календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Как сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов не будет руководить командой в ближайших товарищеских матчах.

7 июня казахстанские футболисты в Ереване сыграют с командой Армении, а 11 июня — в венгерском городе Сомбатхей со сборной Азербайджана. К данным играм сборную будет готовить ассистент главного тренера сборной Руслан Балтиев.

Станислав Черчесов будет руководить сборной начиная с сентябрьских матчей Лиги наций. Первая игра, которую Черчесов проведет во главе команды, — 6 сентября матч в Алматы против сборной Норвегии. Сборная Казахстана в группе B3 сыграет с командами Норвегии, Австрии и Словении.

3 июня Казахстанская федерация футбола сообщила о назначении 60-летнего Черчесова. Специалист находился без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». C 2016 по 2021 год он возглавлял сборную России и вывел ее в четвертьфинал домашнего чемпионата мира. Также Черчесов занимал должность главного тренера в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».

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