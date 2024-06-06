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10:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Мбаппе обошел Зидана и Анри по голевым передачам в сборной Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на второе место в истории национальной команды по голевым передачам. Об этом сообщает Opta.

ФранцияТоварищеские матчи: календарь
Источник: Reuters

Накануне сборная Франции провела в Метце товарищеский матч против сборной Люксембурга (3:0). Мбаппе отметился в этой встрече забитым мячом и двумя результативными передачами. Теперь в его активе 27 ассистов за национальную команду. Звездный новичок «Реала» вышел на второе место по этому показателю, опередив легендарных Тьерри Анри и Зинедина Зидана, в активе которых по 26 голевых передач.

Лидером сборной Франции по количеству голевых передач является Антуан Гризманн, на счету которого 30 ассистов.

Мбаппе дебютировал за сборную Францию в марте 2017 года. С тех пор он провел за национальную команду 78 матчей, в которых забил 47 мячей. 25-летний нападающий является третьим лучшим бомбардиром в истории сборной и уступает лишь Оливье Жиру (57) и Тьерри Анри (51).

Сборная Франции продолжает подготовку к Евро-2024, которое пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. На групповом этапе французам предстоит сыграть с Австрией, Нидерландами и Польшей. Перед турниром команда Дидье Дешама проведет еще одну товарищескую игру против сборной Канады.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Люксембург
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