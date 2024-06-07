В РФС ответили, почему сборная России не играет на Кубке Америки

В Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) входят всего 10 стран. С 1993 года на Кубок Америки приглашаются сборные из других регионов, чтобы расширить количество участников турнира. Так, в 2019 году на Кубке Америки выступали сборные Катара и Японии.

«Чтобы России принять участие в чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная, необходимо снять ограничения со стороны ФИФА на участие в официальных международных соревнованиях. Можно рассуждать о любых историях: Кубке Африки, Кубке Южной Америки, вхождении в состав Азии. Но все они бессмысленны, если действует бан ФИФА.



Разово было бы интересно принять участие в чемпионате Южной Америки в качестве приглашенной сборной. Мы даже обсуждали это в прошлом году. Если мы говорим о промежуточных соревнованиях, то лучше участвовать в таких мероприятиях, чем не участвовать совсем», — сказал Митрофанов.