В РФС ответили, почему сборная России не играет на Кубке Америки
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему сборная России не может выступить на Кубке Америки. Об этом сообщает Sport24.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему сборная России не может выступить на Кубке Америки. Об этом сообщает Sport24.
В Южноамериканскую конфедерацию футбола (КОНМЕБОЛ) входят всего 10 стран. С 1993 года на Кубок Америки приглашаются сборные из других регионов, чтобы расширить количество участников турнира. Так, в 2019 году на Кубке Америки выступали сборные Катара и Японии.
«Чтобы России принять участие в чемпионате Южной Америки как приглашенная сборная, необходимо снять ограничения со стороны ФИФА на участие в официальных международных соревнованиях. Можно рассуждать о любых историях: Кубке Африки, Кубке Южной Америки, вхождении в состав Азии. Но все они бессмысленны, если действует бан ФИФА.
Разово было бы интересно принять участие в чемпионате Южной Америки в качестве приглашенной сборной. Мы даже обсуждали это в прошлом году. Если мы говорим о промежуточных соревнованиях, то лучше участвовать в таких мероприятиях, чем не участвовать совсем», — сказал Митрофанов.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России проводит исключительно товарищеские матчи.
Кубок Америки пройдет с 20 июня по 14 июля в США. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.