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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов: звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эфире программы «Все на Матч» рассказал, какие предложения по работе ему поступали.

Казахстан
Источник: Спорт-Экспресс

«Интересовался кто-нибудь из клубов РПЛ? Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи. И набирали. И что? Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьезно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла.

Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали. Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу», — сказал Черчесов.

Черчесов находился без работы с июля прошлого года, когда он был уволен из венгерского «Ференцвароша». В понедельник, 3 июня, Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана.

Также 60-летний специалист успел поработать в «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», варшавской «Легии» и сборной России.

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