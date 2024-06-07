Черчесов: звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко ищут

«Интересовался кто-нибудь из клубов РПЛ? Я почти всех руководителей клубов знаю. Приходил на многие матчи. И набирали. И что? Мы и не договаривались. Просто поговорили. Я серьезно говорю. Если я настроен на работу, то она и пришла.



Последний раз звонили из Лондона. Сказали, что меня в Марокко разыскивают (улыбается). Может, мои бывшие футболисты порекомендовали. Если мы будем углубляться, то я столько интересного расскажу», — сказал Черчесов.